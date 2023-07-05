Движение по КАД встало у Приморского шоссе из-за ДТП с двумя большегрузами

В районе Приморского шоссе случилось происшествие, которое остановило движение по КАД. Здесь столкнулись самосвал и фура.

В Петербурге 5 июля на 5-м километре КАД столкнулись самосвал и фура, которая от удара сложилась пополам. К счастью, никто в происшествии не пострадал, однако авария отразилась не в лучшую сторону на движение в северной части города — КАД полностью перекрыт в обе стороны на участке между Приморским шоссе и ЗСД. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отметим, что на данном участке и так была довольно напряженная обстановка: здесь ведутся дорожные работы (на внешнем кольце меняют асфальт, движение переведено на внутреннее кольцо), которые и так «раскалили» трассу, судя по данным «Яндекс. Карт». Движение общественного транспорта также было затруднено, о чем предупреждали ранее в «Организаторе перевозок».