В Петербурге мошенник подарил 91-летнему пенсионеру шубу, а потом украл 700 тысяч рублей

В Петербурге в суд направлено дело о мошенничестве, в котором подозревают 22-летнего жителя Волгограда. Фигурант обманул пенсионера, подарив при этом ему шубу.

Прокуратура Петербурга направила в Василеостровский районный суд дело о мошенничестве, жертвой которого стал пенсионер. Так, в мае 22-летний житель Волгограда подошел на улице к 91-летнему мужчине и начал уверять его, что они знакомы. Пенсионер из-за преклонного возраста сдался под напором странного прохожего и пригласил юношу в гости.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, злоумышленник подарил пенсионеру шубу и подушки. Однако такой жест оказался небескорыстным — после ухода гостя, пенсионер не нашел у себя своих сбережений. Мошенник похитил 700 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело из-за опасных пансионатов для пенсионеров-инвалидов.