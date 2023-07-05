Неприятная особенность поминутной оплаты парковки удивила петербуржцев

Система платных парковок с ее несовершенными правилами стала для автомобилистов Петербурга отдельным типом головной боли. «Подводные камни», о которые спотыкаются горожане, кажется, не волнуют городскую администрацию. Отмечая, как очистились улицы города от машин, Смольный продолжает думать о деньгах, мало заботясь о благосостоянии местных жителей.

Поминутная парковка с особенностями

В Петербурге планируют ввести систему поминутной оплаты парковок. Казалось бы, вот долгожданное счастье для автомобилиста — постоял 30 минут и заплатил… Нет, не половину стоимости часа.

В постановлении, с которым можно ознакомиться на сайте Смольного, указано, что стоимость первого часа останется стабильной — сто рублей. Не важно, стоял ли автомобилист 20, 30 или 40 минут, платить все равно нужно фиксированную.

При этом внести деньги нужно в первые 15 минут заезда на парковку. Если владелец машины передумал парковаться, место нужно покинуть, иначе прилетит штраф.

Где же тогда обещанная плата за минуты?

Поминутная оплата парковки начинается со второго часа. Однако для этого нужно сразу же оплатить стоянку за первый час, а далее и за второй — если стоянка завершилась раньше, невостребованный остаток вернется на счет.

Однако такой подход петербуржцам не понравился. Горожане не понимают, почему нельзя ввести такую же систему, но с первого часа? Ответ от администрации опирается на статистику — около 65% пользователей платной парковки стоят на ней час и более. Вероятно, интересы меньшинства (коих все же 35%) в Смольном учитывать не хотят.