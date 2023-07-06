На Невском водитель каршеринга чуть не улетел в подземный переход после гонки с полицией

На Невском водитель каршеринга чуть не улетел в подземный переход после гонки с полицией
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Утром в четверг, 6 июля, в Санкт-Петербурге водитель каршеринга устроил гонку с полицейскими по Невскому проспекту. Нарушитель пытался уйти от правоохранителей, но не смог уехать сильно далеко: чуть не улетел в подземный переход и врезался в клумбу .

Изначально автолюбитель пытался проехать на красный сигнал светофора. Столкновение произошло после того, как петербуржец на каршеринге подрезал другой автомобиль. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы случившегося в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Сотрудникам полиции все же удалось задержать горе-гонщика, когда тот угодил в клумбу. Теперь с ним ведется разбирательство. Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало, разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на КАД образовались серьезные пробки и заторы.

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