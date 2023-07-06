В Петербурге до 2031 года появится 950 вагонов метро «Балтиец»

В Санкт-Петербурге локализовали процессы сборки новых транспортных средств. В городе на Неве активно модернизируют поезда метро.

ГУП «Петербургский метрополитен» и АО «Трансхолдлизинг» подписали контракт на поставку новых вагонов «Балтиец». К 2031 году в северную столицу России должны поставить 950 таких вагонов. Из них 112 поступят уже до конца текущего 2023 года.

В настоящее время «Балтиец» уже запущен на Первую линию петербургского метро. Здесь курсирует 12 таких вагонов. Также в скором времени должна завершиться сборка еще двух, которые позднее тоже пустят для работы в «подземке». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также в городе на Неве занимаются совершенствованием трамваев на производственных мощностях Октябрьского электровагоноремонтного завода и Невского завода электрического транспорта. Планы по модернизации выстроены на годы вперед.