Минздрав разбирается с погибшими от менингита сотрудниками Ozon

В Екатеринбурге Ozon организовал дезинфекцию на складе, где была зафиксирована вспышка заболевания менингококковой инфекцией. В настоящее время менингитом заразились семь работников компании, два человека скончались.

В Минздраве сообщили, что ситуация находится на контроле. В настоящее время шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, находятся в больнице. Их состоянии оценивается как удовлетворительное. Также вопросом занимается Роспотребнадзор по Свердловской области.

Онлайн-ретейлер начал проводить вакцинацию работников склада, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Уже удалось привить больше 460 человек, пишет ТАСС.

Напомним, что россиян уже предупредили о том, что разводить панику не стоит. Заражение через посылки невозможно.

Ранее сообщалось, что в Ozon заявили о трудностях с оформлением и получением заказов.