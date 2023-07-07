Первый зампред ЦБ намекнула «Сберу» о необходимости снять комиссии за переводы

В пятницу, 7 июля, на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге подняли вопрос о том, что комиссии за переводы из «Сбербанка» уже порядком надоели россиянам. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова порекомендовала поменять условия, чтобы повысить лояльность клиентов.

Сейчас комиссия в указанном банке действует даже не переводы между физическими лицами. Участники конгресса сказали, что уже давно ждут «мудрейшего решения» по поводу снятия комиссии.

Такое предложение уже прокомментировали представители «Сбера». Первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев открестился и заявил, что комиссии есть у всех банков. По словам специалиста, условия поменяются тогда, когда их изменит рынок в целом, пишет ТАСС.

Глава банка Герман Греф ранее так же высказывался против отмены комиссии. Он говорил, что она убьет конкуренцию в банковском секторе. Некоторые эксперты его поддерживают, но пользователи остаются крайне недовольными.

Ранее сообщалось, что по России крупные банки начали брать с людей комиссию за «стягивание» денег.