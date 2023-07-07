Движению автомобилей в центре Петербурге будут мешать бегуны

В Санкт-Петербурге в предстоящие выходные, 8 и 9 июля, пройдет спортивное мероприятие по бегу по шоссе «Экиден». Пока бегуны будут соревноваться, петербургским автолюбителям придется перетерпеть ограничения на дорогах.

Новые правила на проезд введут в самом центре города.

В воскресенье, 9 июля, будет сужена проезжая часть на Благовещенском мосту от Английской наб. до Университетской набережной, Сенатской площади и Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского. Также запретят остановку сразу на 15 городских улицах. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Движение всех видов транспорта будет запрещено с 05:00 до 16:00 9 июля на 13 улицах. С 00:00 до 23:59 запрет введут на Большой Морской улице, а с 05:00 до 13:00 — на Дворцовом мосту в направлении от Университетской набережной к Дворцовой набережной и в Дворцовом проезде в направлении от Дворцового моста к Адмиралтейскому проспекту.

По набережной Мойки вдоль Синего моста проезд запретят с 00:00 9 июля до 08:00 11 июля.

Также часть изменений затронет общественный транспорт. Корректировки внесут в 11 автобусных маршрутов и шесть троллейбусных.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге введут ограничения на дорогах в шести районах города.