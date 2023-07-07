В «Академ Парке»‎ сотруднице магазина пришлось вырывать сворованную одежду у мигранта

В Санкт-Петербурге в ТЦ «Академ Парк»‎ девушка чуть не подралась с мигрантом из-за сворованной одежды. Тот с криками и ругательствами пытался вырвать у нее из рук сумку с одеждой прямо посреди магазина New Yorker. Петербурженка все же смогла вырвать пакет у мужчины.

Выяснилось, что мигрант вместе со своим напарником решили украсть одежду: отсоединили магниты с помощью специального устройства и напихали товар в сумку. Консультантка заметила происходящее и попыталась остановить воров. Видеороликом с места происшествия поделились в телеграм-канале «Раньше всех. Петербург».

Первый злоумышленник сразу скрылся с места преступления, а вот второй все же попытался отвоевать одежду у сотрудницы. Позднее к девушке на помощь пришли посетители.

Ранее сообщалось, что иностранец хранил в арендованном помещении в Шушарах больше 800 литров нелегального алкоголя.