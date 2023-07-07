В «Академ Парке»‎ сотруднице магазина пришлось вырывать сворованную одежду у мигранта

В Санкт-Петербурге в ТЦ «Академ Парк» девушка чуть не подралась с мигрантом из-за сворованной одежды. Тот с криками и ругательствами пытался вырвать у нее из рук сумку с одеждой прямо посреди магазина New Yorker. Петербурженка все же смогла вырвать пакет у мужчины.
Выяснилось, что мигрант вместе со своим напарником решили украсть одежду: отсоединили магниты с помощью специального устройства и напихали товар в сумку. Консультантка заметила происходящее и попыталась остановить воров. Видеороликом с места происшествия поделились в телеграм-канале «Раньше всех. Петербург».
Первый злоумышленник сразу скрылся с места преступления, а вот второй все же попытался отвоевать одежду у сотрудницы. Позднее к девушке на помощь пришли посетители.
Ранее сообщалось, что иностранец хранил в арендованном помещении в Шушарах больше 800 литров нелегального алкоголя.