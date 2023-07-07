Врача из Петербурга оштрафовали за подделку сведений о вакцинации за деньги

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд рассмотрел дело против семейного врача из местной клиники. Оказалось, что женщина вносила в «Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19» ложную информацию о прививках и получала за это денежное вознаграждение от пациентов.

Сотрудница медицинского учреждения вела такую незаконную деятельность с 2020 года. Тогда подсудимая работала в Городской поликлинике №54 и получала от земляков деньги за подделку сведений о вакцинации.

Установлено, что каждый из клиентов приносил врачу от пяти до десяти тысяч рублей. Такой незаконный доход обошелся петербурженке штрафом в 300 тысяч рублей, этим женщина и отделалась. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о 17 случаях заражения менингитом в Санкт-Петербурге.