Фигуристка Медведева рассказала о желании написать художественную книгу

Фигуристка Евгения Медведева надеется написать книгу о своем жизненном пути. Однако публиковать мемуары спортсменка не хочет — текст будет издан в художественной форме.

Двукратная серебряная призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о дальнейших планах в карьере. Спортсменка больше не выступает на соревнованиях, однако участвует в различных шоу и даже снялась в фильме.

Так, девушка снялась в картине «Медведева против Медведевой», премьера которого состоялась в субботу, 8 июля. После спортсменку спросили, что бы она хотела попробовать дальше, и Медведева рассказала про книгу.

«Не хочется, чтобы это были мемуары — «встал, попил воды, пошел на тренировку, подвернул ногу». Книгу написать хочется, художественно в ней рассказать о своей жизни. Но пока, думаю, на книгу я еще не нажила», — передает слова фигуристки агентство РИА Новости.