Петербуржцы начали собирать подписи против строительства трассы М7

Петербуржцы сильно возмутились проектом строительства трассы М7. Казалось бы, новая дорога, что не так? Однако новая магистраль может заставить исчезнуть чуть ли не единственную зеленую зону в Выборгском и Приморском районах. При этом пользоваться дорогой будут не горожане, а чиновники.
Проект трассы М7
Решение о строительстве новой дороги приняли в рамках Петербургского экономического форума. Тогда в Смольном рассказали о «соглашении о намерениях» с банком ВТБ строить трассу М7, которая пройдет от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе. Однако на пути предполагаемой дороги возник Удельный парк — его часть планируют просто вырубить.
Все для людей, но не тех
«Думаю, строительство скоростной трассы от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе нужно, главным образом, тем, кто хочет утром с ветерком доехать из своего жилья в Курортном районе на работу в Смольный, а вечером назад. И ими же и лоббируется», — отмечает депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский в своем Telegram-канале.
Новое строительство может лишить при этом жителей Выборгского и Приморского районов зеленой зоны. Активисты отмечают, что дорога «изуродует охраняемый ландшафт регионального объекта культурного наследия «Удельный парк» и приведёт к утрате значительной части культурного и природного памятника». Кроме того, предполагается снос некоторых домов.
Письменный протест
Чтобы решить проблему, в Петербурге начали собирать подписи против принятого на ПМЭФ без согласования с горожанами предложения. Уже собрано 75 подписей под обращением к губернатору Александру Беглову. Сбор комментариев несогласных также продолжится и онлайн.