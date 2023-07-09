Петербурженка-манипулятор попыталась утопить сына после ссоры с отцом ребенка

В Петербурге мать четырехлетнего мальчика попыталась утопить своего сына, желая напугать бывшего сожителя. Однако отец малыша позвонил в полицию — ребенка доставили в больницу, а мать попала в психбольницу.

В квартире по Богатырскому проспекту произошла страшная история. Как сообщает 78.ru, там 30-летняя женщина пыталась утопить в ванной своего четырехлетнего ребенка. Женщина сделала это, чтобы напугать бывшего сожителя.

Однако мужчина сразу же позвонил в полицию и рассказал о намерениях бывшей возлюбленной, с которой у них появился общий ребенок. На место прибыли стражи порядка и разрешили ситуацию: малыша доставили в детскую больницу, а мать — в психиатрическую.

Проводится проверка, все детали случившегося устанавливаются.

Ранее житель Ленобласти заколол возлюбленного своей бывшей сожительницы.