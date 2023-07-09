Петербуржцам рассказали о действенных средствах против клещей

Летом отдых на природе может быть омрачен встречей с клещами. Эти насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, поэтому особенно важно пользоваться специальными средствами для защиты от нападения вредителей. В Роспотребнадзоре рассказали о трех таких веществах.

Акарицидные средства от клещей

Одними из самых действенных средств для борьбы с клещами являются акарициды — препараты в баллончиках или емкостях с пульверизатором, которые убивают насекомых. Химические вещества вызывают у клещей паралич, поэтому они не могут укусить свою потенциальную жертву. Клещи, попавшие на одежду с акарицидом, через три минуты теряют способность присасываться, а через пять минут спадают с человека. Важно надевать одежду, которая максимально закрывает тело, тогда защита будет практически стопроцентной. Стоит помнить, что такие средства нельзя наносить на голую кожу из-за токсичности.

Репеллентные аэрозоли

Потребителей предупреждают, что не все такие спреи помогают справиться с клещами. Вещества, входящие в состав репиллентов, отпугивают насекомых, однако уровень зажиты колеблется в пределах 95%. Такие средства должны содержать не менее 25-30% диэтилтолуамида (ДЭТА). Кроме того, на самой этикетке также должно быть указано, что спрей помогает бороться с клещами. Средство также не рекомендуется наносить на кожу.

Акарицидно-репеллентные средства

Как понятно из названия, эти препараты сочетают в себе свойства двух предыдущих групп веществ, поэтому защита от таких спреев максимальна. Их также нельзя наносить на кожу, поэтому выходя в лес на прогулку нужно надеть закрытую одежду, верхнюю часть которой следует попрыскать подходящим препаратом.