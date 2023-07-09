Назван овощ, который помогает бороться с «плохим» холестерином

Люди, обеспокоенные уровнем холестерина, могут обратить внимание на овощи красного цвета. Содержащиеся в них вещества помогают справиться у уровнем «плохих» веществ в крови.

Японский диетолог Масахиро Ивасаки предложил людям, заботящемся о своем здоровье, обратить внимание на некоторые овощи. В частности для борьбы с «плохим» холестерином врач предлагает употреблять красный болгарский перец.

В этом овоще, как и в других растительных продуктах красного цвета, содержится капсантин — антиоксидантное соединение, которое помогает нормализовать уровень холестерина. Кроме того, в болгарском перце содержится в два раза больше витамина С, нежели в лимоне. Поэтому употребление этого продукта благотворно скажется на самочувствии.

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