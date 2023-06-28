Диетолог рассказала о лучших напитках для утоления жажды в жару

Жажда — одна из главных проблем, которые мучают в жару. Чтобы устранить ее, нужно употреблять больше жидкости. При этом любые напитки для этого не подойдут, отдать предпочтение лучше кефир или квасу.

Кефир способен принести пользу организму благодаря кальцию в составе. Это же касается айрана или тана. Также эти напитки богаты калием, магнием и витаминами и помогут освежиться. Об этом врач-диетолог Екатерина Ященко рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Полезным для здоровья в жару, по мнению эксперта, оказался и квас. При выборе этого напитка в магазине важно обратить внимание на состав: он должен быть как можно более натуральным.

Есть и другие напитки, которые помогут спастись от жары. Например, для этих целей отлично подойдет комбуча — чайный гриб. Он обладает тонизирующим эффектом. Также для охлаждения можно использовать чай с добавлением лимона и имбиря.