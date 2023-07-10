Колесов заявил о недельном отдыхе от осадков в Петербурге

Колесов заявил о недельном отдыхе от осадков в Петербурге
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На текущей неделе жители и гости Санкт-Петербурга смогут отдохнуть от осадков. С понедельника, 10 июля, свое влияние начинает антициклон, поэтому как минимум до пятницы удастся насладиться теплом.

В городе на Неве наступает совершенно другой характер погоды. В понедельник воздух прогреется до +20 градусов, а дальше температура поднимется еще выше. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, все еще остаются нюансы, которые могут ухудшать общую остановку. Северный ветер продолжает тормозить быстрый прогрев воздуха. Он не будет сильным в течение недели, но не даст установиться жаре. По городу и области будет солнечно, но показателей выше +25 градусов ожидать не стоит.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали о действенных средствах против клещей.

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