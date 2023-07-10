Мошенники вышли на новый уровень: для убедительности зовут на личный прием

Центробанк России выявил новую схему мошенничества. Теперь злоумышленники стали зазывать россиян на «‎личный прием». Это помогает интернет-злодеям влиться в доверие к будущим жертвам, поэтому теперь стоит быть еще внимательнее. Gazeta.spb‎ объясняет, как действуют новые мошенники и что делать, чтобы не попасться на их уловки.

Новая схема

Мошенники используют подменный адрес электронной почты и отправляют с него приглашение на личный прием в Банк Рoссии. В таком сообщении все по правилам: приветствием по имени и отчеству в самом начале, а дальше следуют время приема и настоящий адрес отделения банка.

Таким приемом мошенники пытаются втереться в доверие: люди с большей вероятностью выйдут на контакт, если уже будут держать в голове, что с ними должны связаться из реального банка. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Дальше схема остается той же: аферисты звонят получателю письма и под разными предлогами выманивают деньги. Также они могут прямо не говорить о том, что требуется перевод, а лишь запросить код из смс. После этого все сбережения со счетов просто «‎сдирают».

Как отличить настоящее письмо от подделки?

В ЦБ РФ напомнили, что Банк Рoссии по свoей инициативе не приглашает граждан на личный прием. Также работники не звонят людям, если заранее это не было обговорено.

Если вы лично не обращались в банк по какой-либо просьбе, вам слать ничего не будут. В таком случае странные письма с электронной почты — мошенники или обычный рекламный спам.

В случаях, когда до разговора все же дошло, и возникают сомнения в законности происходящего, нужно вспомнить еще один момент. Сотрудники банков не спрашивают персональные данные и не просят код из смс.