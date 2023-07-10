Реставраторы Эрмитажа помогли найти на раскопках в Херсонесе миллионы артефактов

В Херсонесе продолжают раскопки: археологи изучают местность и находят ценные сенсационные артефакты. Дальнейшие работы в этом направлении и процесс реставрации Триумфальной арки Пальмиры обсудили в понедельник, 10 июля, в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что в Херсонесе при исследовании южного пригорода древнегреческого города уже обнаружили порядка четыре миллионов артефактов. Находки датируются от III-IV веков до нашей эры и вплоть до Крымской войны.

В поисках помогают реставраторы Эрмитажа. В настоящее время именно они ведут работы, но в дальнейшем все ценные находки передадут в фонды Херсонесского музея-заповедника. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что сейчас пришел новый этап для памятников. Работы по раскопкам ведутся по-другому, но результаты ожидаются грандиозные.