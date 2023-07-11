Рождаемость в Петербурге хотят повысить с помощью новой программы и 14,3 миллиарда рублей

Рождаемость в Петербурге хотят повысить с помощью новой программы и 14,3 миллиарда рублей
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Санкт-Петербурге приняли новую программу по повышению рождаемости. Она будет действовать вплоть до 2026 года, планы уже расписаны.

Программа была разработана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. По его же указу ее приняли. Ответом на демографические вызовы теперь должна стать многодетная семья.

В первую очередь упор должен быть сделан на создание достойных условий, чтобы петербуржцы могли совмещать профессиональные и семейные обязанности. Также работа будет вестись по улучшению жилищных условий местных молодых семей. Об этом губернатор рассказал в эфире радио России.

Отдельно в северной столице продолжат финансово поддерживать семьи при рождении детей. В 2023 году на эти цели выделено сразу 14,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за последний месяц вступило в силу несколько новых законов.

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