В России утвердили внедрение цифрового рубля: что это и как пользоваться

Госдума Российской Федерации во вторник, 11 июля, приняла закон о внедрении цифрового рубля. Сейчас по документам утвердили ряд понятий и определили порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета. Сам закон вступит в силу 1 августа 2023 года. Gazeta.spb рассказывает, что это за нововведение и как им предстоит пользоваться.

Что такое «Цифровой рубль»?

Это третья форма рубля, которая будет использоваться наравне с наличными и безналичными деньгами.

Такие деньги будут храниться в специальных цифровых кошельках граждан и компаний. Открываться они будут прямо на платформе Банка России, но сложной эту систему не сделают. Цифровые деньги можно будет в любой момент перевести в наличные и снять в банкомате или в кассе нужного банка.

Цифровой рубль — не криптовалюта

Эти понятия путать не стоит, поскольку они совершенно разные. Цифровой рубль станет национальным денежным средством, то есть еще одной формой привычных денег, а не чем-то полностью новым. Выпускать цифровые рубли будет Банк России.

Как такое использовать?

Доступ к цифровым кошелькам будет через привычные дистанционные каналы. То есть открыть его удастся через мобильные приложения банков или через онлайн-банки в браузере. Здесь в дальнейшем можно будет и завести счет, если его еще нет.

Оплачивать покупку цифровым рублем нужно будет через QR-код. В перспективе его планируют применять с помощью бесконтактной технологии NFC. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка России.

Внедрять цифровые деньги будут повсеместно, но постепенно. Также это не будет принудительным. Россияне сами смогут выбирать, какую форму денег из трех существующих лучше использовать именно им, поэтому можно не переживать.