Госдума приняла закон о бездомных животных

В Госдуме в третьем чтении приняли закон, который должен уменьшить количество нападений бездомных животных на людей. Так регионам дали право самостоятельно решать, какой из описанных способов можно будет применить для решения проблемы.

В третьем чтении принят закон, который должен защитить людей от нападений бездомных животных. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, регионы смогут законодательным актом устанавливать правила обращения с животными без хозяев.

Однако в ведомстве подчеркнули, что эвтаназия для чьих-то бывших питомцев запрещена. В Госдуме призывают к «гуманному отношению к четвероногим друзьям».

Регионам можно будет размещать животных в приютах, а также отлавливать и стерилизовать кошек и собак.

Ранее стало известно, что пропавшего в тайге Приамурья ребенка спасла собака. Животное само пришло к «потеряшке».