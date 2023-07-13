Петербург не вошел в пятерку регионов СЗФО по уровню зарплат

Петербург не вошел в пятерку регионов СЗФО по уровню зарплат
Фото: Baltphoto

Заработать кругленькую сумму в Петербурге не получится. Город уступил Республике Коми, Воркуте и еще ряду регионов по зарплатным предложениям.

Петербург оказался на седьмой строчке регионов Северо-Западного федерального округа по уровню зарплат, которые предлагают работодатели. Так, жителям города на Неве в среднем платят 71 748 рублей, при том, что на город приходится 65,5% от всех предложений о работе в СЗФО.

Как отмечают аналитики hh.ru, отправляться на заработки можно в Усинск Республики Коми — средняя зарплата здесь составляет 115288 рублей. На втором месте оказалась Воркута, где можно заработать 90 318 рублей. «Бронзу» взяла Ухта со средними показателями в 76 356 рублей. Такие суммы, отмечают аналитики, связаны с вахтовым методом работы и спецификой отраслевого труда.

Ранее стало известно, что юрфак петербургского вуза вошел в тройку лучших по зарплате выпускников.

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