Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС

Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС
Фото: Baltphoto

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) случились кадровые перестановки. Ректором вуза стал глава платформы «Россия – страна возможностей».

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Комиссарова на пост ректора РАНХиГС. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Алексей Комиссаров ранее занимал в вузе должность проректора – директора Высшей школы государственного управления академии. В январе текущего года стал исполняющим обязанности ректора академии. Комиссаров также создал и после назначения на новую должность продолжит руководить «Школой губернаторов».

Напомним также, что с 2018 года Алексей Комиссаров также возглавляет президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Ранее стало известно, что Олега Валинского назначили на пост ректора Петербургского государственного университета путей сообщения.

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