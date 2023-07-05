Замглавы РЖД Валинский покинул пост из-за должности в петербургском университете

Замглавы РЖД Валинский покинул пост из-за должности в петербургском университете
Фото: Baltphoto

Олега Валинского освободили от должности замглавы РЖД из-за перевода на другую должность. Валинский займет пост ректора Петербургского государственного университета путей сообщения.

Ректором Петербургского государственного университета путей сообщения станет уже бывший замгендиректора РЖД Олег Валинский. Как сообщили в пресс-службе холдинга, совет директоров РЖД освободил Валинского от занимаемой им ранее должности.

«Решением совета директоров РЖД Олег Валинский освобожден от должности заместителя генерального директора РЖД — начальника дирекции тяги», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что Олег Валинский ранее играл на барабанах в группе «Гарин и Гиперболоиды», солистом которой был Виктор Цой. В последствии коллектив превратился в знаменитую группу «Кино».

Ранее стало известно, что руководителей Фонда имущества в Петербурге отправили под арест.

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