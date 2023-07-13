Спор между петербуржцами закончился воспламенением мотоцикла

В Тосненском районе двое мужчин поссорились. Бытовой конфликт закончился разбирательством с полицией, поскольку пострадавший все же нашелся — им оказался воспламенившийся мотоцикл.

Поздний вечер под Петербургом оказался не томным для двух жителей деревни Нурма Тосненского района Ленобласти. Так, в полицию обратился 37-летний мужчина с сообщением, что его пьяный знакомый поджег его мотоцикл.

Как сообщает издание «ЧП Столица», мужчины поссорились. Однако словесный конфликт стал набирать обороты и достиг точки кипения (или же воспламенения). Так, пьяный и сильно раздосадованный ровесник заявителя схватился за спички и превратил мотоцикл «ИЖ-Юпитер» в факел на колесах.

Железный «пострадавший» выгорел полностью. Других жертв, к счастью, удалось избежать. Подозреваемый задержан на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.