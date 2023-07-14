Петербургские власти требуют миллиард рублей с подрядчика реконструкции Приморского парка

В Москве Арбитражный суд рассматривает иск Комитета по строительству Санкт-Петербурга против местной компании «Леокам». Экс-подрядчик должен был проводить реконструкцию Приморского парка, но проект так и не довели до полной реализации. Теперь с ответственных лиц требуют денег.

В Комстрое разъяснили, что указанная компания заключала ряд контрактов на проведение работ на территории города на Неве. При этом организацию признали банкротом в ноябре 2022 года после длительного процесса, так что ничего не было выполнено.

С подрядчика уже взыскали деньги по нескольким другим искам: 122,19, 633,71 и 421,3 миллиона рублей. Теперь еще в власти Санкт-Петербурга требуют 1,65 миллиарда рублей, пишет dp,

Дело должны рассмотреть 19 сентября на очередном судебном заседании.

Ранее сообщалось, что градозащитники Санкт-Петербурга требуют остановить незаконные работы в Доме Бернштейна.