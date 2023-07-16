СК принял к производству дело о драке на Невском проспекте

СК принял к производству дело о драке на Невском проспекте
Фото: СК РФ по Петербургу

В Петербурге по инициативе следственных органов СК России принято к производству уголовное дело о хулиганстве. Так, два брата напали с дубинкой на автомобилиста посреди Невского проспекта.

Следственный комитет принял к производству уголовное дело, которое было возбуждено органами внутренних дел по признакам преступления по статье о хулиганстве. Причиной разбирательства стала драка посреди проезжей части Невского проспекта.

Так, днем 14 июля 17-летний и 22-летний братья напали с дубинкой на автомобилиста, который стоял на запрещающий сигнал светофора на Невском проспекте. Как сообщают СМИ, жертвой нападающих мог стать петербургский депутат — он обратился в Мариинскую больницу с сотрясением головного мозга.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — заявили в петербургском отделении Следственного комитета.

Ранее в Курортном районе Петербурга собака покусала ребенка в лицо.

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