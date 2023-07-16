Гибель пассажиров туристического автобуса под Краснодаром привела к уголовному делу

Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Краснодар-Ейск. Там столкнулись грузовик и туристический автобус.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ведомства по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и предоставить доклад по факту ДТП с грузовиком и автобусом.

Так, накануне на 91 км дороги Краснодар-Ейск водитель грузовика вылетел на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.

По предварительным данным, погибли два пассажира автобуса, еще 12 человек попали в больницу.

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