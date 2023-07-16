Глава СК поручил доложить о нападении бойцовской собаки на ребенка в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад от петербургского отделения после происшествия с ребенком — на девятилетнего мальчика напала бойцовская собака.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве против владельца собаки породы бурбуль, которая напала на девятилетнего мальчика. Как отметили в пресс-службе ведомства, животное относится к категории особо опасных.

Все произошло в Зеленогорске 12 июля — на территории, которая не была огорожена, хозяин выпустил свою «собачку» без намордника. Увидев ребенка, зверь напал на подростка — собака покусала мальчику лицо и шею. Ребенок находится в больнице.

«Председатель Следственного комитета России поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в пресс-службе 17 июля.