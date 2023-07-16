Полицейские выстрелами остановили пьяного автомобилиста на проспекте Ленина

Полицейские Красносельского района задержали пьяного водителя, который устроил гонки со стражами порядка. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось пострелять.

Ночью 15 июля у дома 85 по проспекту Ленина сотрудники полиции попытались остановить «Ладу Веста», водитель которой не пожелал сдаться и увеличил скорость. Тогда стражи порядка устроили погоню.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, у дома 13 по улице Октябрьская нарушитель заехал в тупик, после чего выезд был заблокирован служебным авто. Однако водитель попытался выехать, чуть не наехав на полицейского — тот выстрелил по колесам легковушки.

«В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

На дебошира составили административные протоколы.

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