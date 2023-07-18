Второй этап капремонта «Ломоносовской» начнется 20 июля

Горожан предупредили, что корректировки в режим работы вестибюля вноситься не будут. Об этом заявили в Смольном.

С 20 июля стартует второй этап капитального ремонта станции «Ломоносовская» в Петербурге. Работы будут проводить в зоне входной группы. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

Известно, что работы продлятся до 17 августа. В сообщении отмечается, что в этот период изменения в графике работы вестибюля не планируются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ищут подрядчика для ремонта станций метро оранжевой линии. На сайте Госзакупок появилась заявка от петербургского метрополитена, который намерен отремонтировать эскалаторы на двух станциях оранжевой линии метро. Так, организация ищет подрядчика, который за 47,8 млн проведет работы на «Лиговском проспекте» и за 57,3 млн рублей — на «Площади Александра Невского 2».