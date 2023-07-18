В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин

Правоохранители получили признательные показания. Об этом заявили в СК.

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин: тела с огнестрельными ранениями нашли в начале июля на территории области. Информацией об этом поделились в пресс-службе воронежского следственного комитета.

В сообщении отмечается, что 6 июля 2023 года на участке местности, расположенном на территории Хохольского района Воронежской области, обнаружены тела двух неустановленных мужчин с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. По подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний мужчина, который дал признательные показания.

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