В петербургском ЗакСе нашли замену ушедшему председателю КТР Царегородцеву

Чиновник сменил должность. Теперь он председатель комитета территориального развития.

В Законодательном собрании Петербурга нашли человека на место руководителя аппарата. Кресло займет Анна Гиндина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Как сообщает «Деловой Петербург», Анна Гиндина – начальник секретариата парламента. Ранее чиновница была главой сектора по вопросам муниципальной службы в комитете территориального развития. Ранее новый пост Гиндиной занимал Денис Царегородцев, который теперь стал председателем комитета территориального развития. Изменения вступили в силу в понедельник, 17 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Заксобрание Петербурга приняло больше 450 нормативных правовых актов. Важным оказалось обсуждение городского бюджета. Впервые был сверстан план расходов исходя из суммы доходов свыше одного триллиона рублей.