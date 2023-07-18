Петербуржцев хотят отправить на «удаленку» на время проведения саммита «Россия-Африка»

Исключения составят только сотрудники некоторых сфер. Например, инженерно-энергетической.

Петербургское правительство порекомендовало руководителям предприятий и организаций отправить своих сотрудников на дистанционную работу во время проведения саммита «Россия-Африка», который состоится 27-28 июля. Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление уже подписано. Исключение сделано только для тех, чья деятельность обеспечивает функционирование предприятий и жизнедеятельность города, а также для работников инженерно-энергетического комплекса. Остальных же отправят на «удаленку».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за саммита Россия — Африка в Петербурге возникнут трудности на дорогах. С 00:00 15 июля по 23:59 30 июля в городе ограничено движение по участку Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской улицы.