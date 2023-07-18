Петербуржцев хотят отправить на «удаленку» на время проведения саммита «Россия-Африка»

Петербуржцев хотят отправить на «удаленку» на время проведения саммита «Россия-Африка»
Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Исключения составят только сотрудники некоторых сфер. Например, инженерно-энергетической.

Петербургское правительство порекомендовало руководителям предприятий и организаций отправить своих сотрудников на дистанционную работу во время проведения саммита «Россия-Африка», который состоится 27-28 июля. Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление уже подписано. Исключение сделано только для тех, чья деятельность обеспечивает функционирование предприятий и жизнедеятельность города, а также для работников инженерно-энергетического комплекса. Остальных же отправят на «удаленку».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за саммита Россия — Африка в Петербурге возникнут трудности на дорогах. С 00:00 15 июля по 23:59 30 июля в городе ограничено движение по участку Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской улицы.

новости СПб работа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев хотят отправить на «удаленку» на время проведения саммита ...
В Минздраве готовы обсудить запрет проведения абортов в негосударственных ...
В Госдуме приняли закон о повышении предельного возраста пребывания в ...
Велопарковку могут установить у Мариинского дворца
В сентябре закончат благоустройство парка Авиаторов
Петербуржец погиб в пожаре на Софийской улице
В петербургском ЗакСе нашли замену ушедшему председателю КТР Царегородцеву
На набережной Лейтенанта Шмидта к Дню ВМФ вымыли памятник Ивану Крузенштерну