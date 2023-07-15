Из-за саммита Россия — Африка в Петербурге возникнут трудности на дорогах

В Санкт-Петербурге активно готовятся к саммиту Россия — Африка, который пройдет в городе на Неве в конце текущего июля. Из-за этого в период с 15 по 30 июля в северной столице будет действовать ряд ограничений на дорогах, которые могут серьезно помешать местным автолюбителям.

С 00:00 15 июля по 23:59 30 июля в городе ограничено движение по участку Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской улицы. Перекрытие проезда будет действовать для всех видов транспорта, что стоит учитывать при планировании маршрутов через Петербург.

Также, по данным пресс-службы городской администрации, с 00:00 24 июля по 23:59 30 июля перекроют участок Домодедовской улицы от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улицы до Домодедовской улицы.

С 00:00 26 июля по 23:59 28 июля ограничения затронут Петербургское шоссе на участке от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. В это же время будут перекрыты Усть-Славянское шоссе и Сарицкая улица.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге между Приморским шоссе и ЗСД трижды за ночь перекроют движение по КАД.