Территорию завода имени Калинина застроят жильем

На объекте есть одна проблема – бомбоубежища. Их придется ответственно содержать.

Территорию завода имени Калинина в Василеостровском районе Петербурга планируют застроить жильем, так как согласно выданному КГА градостроительному плану, вероятное использование участка – жилая застройка.

Как сообщает Restate, специалисты считают, что территория активно развивается и участок находится в центре Северной столицы. Поэтому постройка жилой недвижимости – логичное решение. По оценке экспертов, на территории завода могут отстроить от 20 тысяч квадратных метров жилья. Обременяют объект только два расположенных на территории бомбоубежища, которые находятся в федеральной собственности.

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