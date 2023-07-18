По Неве пустили первый теплоход на сжиженном природном газе

Горожане смогут воспользоваться «Чайкой» с понедельника по пятницу. Она свяжет Северную столицу и Петергоф.

В Петербурге запустили первый теплоход, который работает на сжиженном природном газе. Судно «Чайка» вышла в акваторию Невы, курсируя под разводными мостами. Информацией об этом поделились в пресс-службе компании-перевозчика.

Первый заплыв «Чайки» продлился два часа. Для гостей звучал диджей-сет. Первый рейс из Петербурга в Петергоф состоится уже 20 июля. Теплоход будет доступен жителям и гостям города с понедельника по пятницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паром «Принцесса Анастасия» не вернется в Россию. В социальных сетях пишут, что он сменил название на Moby Orli. Это значит, что теперь судно не будет курсировать между Петербургом и Калининградом. Генеральный директор компании Moby SPL (оператор парома) Сергей Котенев рассказал, что судно не вернуть из-за текущей экономической ситуации.