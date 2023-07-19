Петербургский депутат предложил выдавать россиянам мультипаспорта

Инициатива облегчила бы жизнь гражданам. Три документа стали бы одним.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой о выдаче гражданам страны мультипаспортов: документ включал бы в себя данные паспорта, СНИЛС и ИНН. Физический носитель оснастили бы чипом.

Как сообщает «Парламентская газета», депутат направил письмо с предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. Парламентарий пояснил, что документооборот переходит на цифровую платформу, а граждане все чаще решают вопросы с помощью портала госуслуг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России уточнили порядок изъятия у граждан загранпаспортов. «Загранники» изымают, когда те перестают быть действительными. По стране начал действовать единый перечень оснований для принятия такого решения относительно документа.