Российским авиакомпаниям предложили продвигать отечественные вина

Российским авиакомпаниям предложили продвигать отечественные вина
Фото: Baltphoto

В Госдуме решили не самым очевидным способом поддержать отечественного производителя. Так, государственным компаниям предложили заменить вина из недружественных стран на российские аналоги.

На пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поддержать отечественных производителей вин. Как отмечают в пресс-службе ведомства, заменить такую продукцию из недружественных стран на российские аналоги нужно в предприятиях общепита и транспорте.

Как отметил член Комитета по экономической политике Сергей Алтухов, в настоящий момент на борту российских государственных авиакомпаний пассажирам предлагают приобрести вина из зарубежных стран, которые не поддерживают в текущей политической ситуации Россию.

Ранее стало известно, что ответственность за утилизацию упаковки хотят переложить на производителя товара.

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