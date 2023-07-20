В новой школе на проспекте Космонавтов закончились места еще до официального открытия

В Московском районе на проспекте Космонавтов достроили школу на 1100 мест. Однако записаться в этом году уже не получится — все места в новое учебное заведение разобраны.

Госстройнадзор выдал заключение на соответствие школе на проспекте Космонавтов, 104 к.2. Объект построен в рамках адресной инвестиционной программы на средства из регионального бюджета.

Общая площадь новой школы составляет 27 тысяч «квадратов». Корпуса разделены на младшую и старшую школы, есть бассейн, спортивные залы мультимедийные кабинеты, кабинеты психолога, логопеда. Однако записаться в этом году в новую школу уже не получится.

«По словам директора школы Татьяны Серовой, ученики уже набраны в школу. Сейчас идет оснащение школы необходимым оборудованием», — отметили в пресс-службе Госстройнадзора.

Отметим, что в настоящий момент в Петербурге прокуратура разбирается с трудностями при зачислении детей в школы.