В новой школе на проспекте Космонавтов закончились места еще до официального открытия

В новой школе на проспекте Космонавтов закончились места еще до официального открытия
Фото: Baltphoto

В Московском районе на проспекте Космонавтов достроили школу на 1100 мест. Однако записаться в этом году уже не получится — все места в новое учебное заведение разобраны.

Госстройнадзор выдал заключение на соответствие школе на проспекте Космонавтов, 104 к.2. Объект построен в рамках адресной инвестиционной программы на средства из регионального бюджета.

Общая площадь новой школы составляет 27 тысяч «квадратов». Корпуса разделены на младшую и старшую школы, есть бассейн, спортивные залы мультимедийные кабинеты, кабинеты психолога, логопеда. Однако записаться в этом году в новую школу уже не получится.

«По словам директора школы Татьяны Серовой, ученики уже набраны в школу. Сейчас идет оснащение школы необходимым оборудованием», — отметили в пресс-службе Госстройнадзора.

Отметим, что в настоящий момент в Петербурге прокуратура разбирается с трудностями при зачислении детей в школы.

дети новости СПб школа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В новой школе на проспекте Космонавтов закончились места еще до ...
«Подгоревшие» лазурные автобусы вернули в Петербург после проверки
Сильнейшие среди любителей сразятся за чемпионство swimcup~билайн в ...
Российским авиакомпаниям предложили продвигать отечественные вина
Более 800 волонтеров будут бесплатно работать на саммите «Россия – Африка»
Узбекская авиакомпания запустит прямые рейсы из Петербурга в Ургенч
Благоустройство Новоохтинского парка пообещали завершить к августу
Петербуржец получил 18 лет колонии за убийство оказывающей интим-услуги девушки