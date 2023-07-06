В Петербурге прокуратура разбирается с трудностями при зачислении детей в школы

В Санкт-Петербурге прокуратура Приморского района города заинтересовалась трудностями, с которыми местные родители столкнулись при зачислении в районные образовательные учреждения. Сейчас ведомства контролирует соблюдение прав несовершеннолетних.

В настоящее время проверяется правомерность процедур приема документов. Также решается вопрос о ликвидации очереди, в которую петербуржцам пришлось выстроиться еще посреди ночи.

С родителями встретилась прокурор Приморского района Виктория Дмитренко. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Было принято решение о возможности подачи заявлений на зачисление первоклассников в школу посредством электронных обращений.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге толпы родителей всю ночь стояли в очереди из-за отказов зачислять в школу первоклассников.