В Петербурге толпы родителей всю ночь стояли в очереди из-за отказов зачислять в школу первоклассников

В Петербурге толпы родителей всю ночь стояли в очереди из-за отказов зачислять в школу первоклассников
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге с четверга, 6 июля, стартовал второй сезон зачисления детей в первые классы. Все льготники уже получили свои места в школах, а родителям других детей пришлось выйти на улицы посреди ночи, чтобы занять очередь и не получить отказ на зачисление.

В Приморском районе у конфликтной комиссии с раннего утра толпилось больше 200 человек. Об этом написали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Комиссия начала прием только в десять часов утра, но обеспокоенные родители выстроились в очереди гораздо раньше: кто-то с ночи, а кто-то с пяти утра. Такое поведение вполне обосновано. Сейчас петербуржцы могут попросить место для своего ребенка в любой школе города независимо от места регистрации. При этом зачислять будут по количеству свободных мест. Если «окошек» не останется, горожанам просто откажут, придется идти в другое место.

Ранее сообщалось, что в школы и сады России первоочередно будут зачислять детей участников СВО.

зачисление петербург школа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге толпы родителей всю ночь стояли в очереди из-за отказов ...
Перед волной гроз и ливней в Петербург вернулась жара
Отказ строить ТРЦ под Петербургом может обойтись IKEA в два миллиарда рублей
Число инспекторов для платных парковок в Петербурге увеличат втрое
На Невском водитель каршеринга чуть не улетел в подземный переход после ...
На КАД и Приморском проспекте в Петербурге серьезные пробки
Роспотребнадзор остановил панику по поводу посылок с OZON с менингитом
Неприятная особенность поминутной оплаты парковки удивила петербуржцев