В Петербурге толпы родителей всю ночь стояли в очереди из-за отказов зачислять в школу первоклассников

В Санкт-Петербурге с четверга, 6 июля, стартовал второй сезон зачисления детей в первые классы. Все льготники уже получили свои места в школах, а родителям других детей пришлось выйти на улицы посреди ночи, чтобы занять очередь и не получить отказ на зачисление.

В Приморском районе у конфликтной комиссии с раннего утра толпилось больше 200 человек. Об этом написали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Комиссия начала прием только в десять часов утра, но обеспокоенные родители выстроились в очереди гораздо раньше: кто-то с ночи, а кто-то с пяти утра. Такое поведение вполне обосновано. Сейчас петербуржцы могут попросить место для своего ребенка в любой школе города независимо от места регистрации. При этом зачислять будут по количеству свободных мест. Если «окошек» не останется, горожанам просто откажут, придется идти в другое место.

Ранее сообщалось, что в школы и сады России первоочередно будут зачислять детей участников СВО.