В школы и сады России первоочередно будут зачислять детей участников СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый указ, который коснется детей военнослужащих. Корректировки затронут порядок зачисления ребят в детские сады и школы.

Теперь в первую очередь места в школах и садах будут предоставляться тем детям, родители которых участвуют в специальной военной операции (СВО). Эта же ситуация затронет и зачисления в оздоровительные лагеря страны. Об этом в воскресенье, 25 июня, написали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Документ уже окончательно утвержден, новая система зачисления детей в заведения начала действовать.

Также, по новому закону, вне очереди в указанные учебные учреждения будут принимать детей погибших в ходе СВО военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал новые законы о службе в ВС РФ.