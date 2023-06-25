Владимир Путин подписал новые законы о службе в ВС РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд новых законов о службе в ВС РФ. Они коснулись действий в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Контракты для судимых

По новым законам, заключать контракты с ВС РФ смогут судимые и ограниченно годные к службе россияне. Такую корректировку уже официально утвердили.

Несмотря на нововведение, некоторые ограничения все же будут действовать. Например, те люди, которых приговорили к заключению за особо тяжкие преступления, шпионаж и захват заложников, служить не смогут. Для них это направление априори закрыто.

Досрочное освобождение

Предполагается, что многие осужденные решат заключить контракты с ВС РФ. Для них будет доступно досрочное освобождение от отбывания наказания. Об этом написали в телеграм-канале «‎Объясняем.рф».

Такие ситуации должны будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Гарантии для осужденных

Следующее изменение в законе вполне логично вытекает из предыдущего. Для осужденных россиян устанавливаются правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности в случае заключения контракта о службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

В том случае, если человек на службе получит государственную награду при выполнении боевых задач, с него смогут снять ответственность за ранее современные преступления. Это также рассматривается по индивидуальным случаям.

Ограничения по службе

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому возраст для службы по контракту повысили для высшего офицерского состава до 70 лет. Для всех остальных россиян возрастной потолок по этому вопросу установлен на 65 лет.