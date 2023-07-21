Африка глазами русских художников

В Русском музее открылась уникальная выставка – далекую Африку показали глазами российских художников. Центральный экспонат выставки – полотно Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире».

Интернациональная, объединяющая континенты – так назвали выставку в Сбербанке, который поддержал инициативу проведения мероприятия.

Управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин отметил, что публичный показ картин стартует в преддверии форума «Россия – Африка», проведение которого в Петербурге и вдохновило на организацию выставки.

Представитель банка уверен, что развитие крепких экономических взаимоотношений невозможно без укрепления культурных связей, а такая дружба – на уровне искусства – помогает лучше узнать и понять друг друга, что рождает доверие и гарантирует долгое сотрудничество во всех сферах и на любых уровнях.

Развивать понимание и укреплять дружбу будут полотна российских художников конца XIX – начала XX веков: Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Маковского и других мастеров. Петербуржцы и гости города смогут погрузиться в игру цвета и света, в быт, похожий на сказочные сюжеты и настоящую магию древних цивилизаций. Организаторы выставки уверены, что восторженное отношение художников к далекому диковинному континенту обязательно передастся посетителям.

«Их поражала необычность атмосферы, радость природы, солнце. Они с восторгом описывали, как забирались на пирамиду Хеопса и какой вид оттуда открывался взору», – поделилась заведующая сектором рисунка XVIII – начала XX веков Русского музея Наталия Соломатина.

Комментируя культурное событие телеканалу «Санкт-Петербург», она указала, что многие путешественники этого периода, описывая свой африканский вояж, признавались, что не смогли отказать себе в удовольствии подняться на знаменитую пирамиду, несмотря на риск и страх.

Жители Марокко, Египта и Туниса на гостей с севера смотрели с подозрением. В исламской традиции нет портретов, поэтому, например, для Зинаиды Серебряковой поиск натурщиков превращался в отдельное приключение.

«Приходилось очень долго сперва ходить, упрашивать – это делалось очень быстро и несколько пугливо. Кому-то платила деньги, ну, в основном, ей приходилось платить за все позирования», – рассказал ведущий научный сотрудник Русского музея Владимир Круглов.

«Гвоздь» экспозиции – картина Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире» – стала в свое время настоящим откровением. Столь масштабно и детально в XIX веке российские художники «черный континент» на своих полотнах не представляли. Пестрый караван в клубах песчаной пыли, окруженный толпой зевак, великолепно передает атмосферу улиц египетской столицы.

По словам заведующего отделом живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея Павла Климова, далекий Каир предстал взору художника именно таким – ярким и шумным. Талант живописца помог передать даже звуки восточного города, считают эксперты. Представление о египетском быте как о чем-то пестром, подвижном и шумном, полностью укладывается в русло тогдашнего восприятия востока жителями Европы.

Посетители выставки смогут увидеть более полусотни работ. Экспозиция открыта в корпусе Бенуа.