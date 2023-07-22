Более 40% петербуржцев работают даже во сне

Обычно кошмары о работе мучают людей с зарплатой менее 50 тысяч рублей. Меньше всего такие сны беспокоят тех, кто получает от 80 тысяч рублей.

В Петербурге 41% опрошенных местных жителей признались, что работают даже во сне. Наиболее часто это касается женщин. Информацией об этом поделились в пресс-службе SuperJob. Примечательно, что тяжелые сны о работе снятся людям, получающим менее 50 тысяч рублей в месяц.

Жители Северной столицы, зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц и более, гораздо реже сталкиваются со сновидениями о работе. Эксперты считают, что это связано с меньшим количеством возвращения к трудовой деятельности во время отдыха.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург не вошел в пятерку регионов СЗФО по уровню зарплат. отправляться на заработки можно в Усинск Республики Коми — средняя зарплата здесь составляет 115288 рублей. На втором месте оказалась Воркута.