В Экосборную России вошли девять петербуржцев

Участники занимаются различной деятельностью, связанной с экологией. Об этом рассказали в Смольном.

В состав Экосборной России вошли девять петербуржцев. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Финалисты из города на Неве примут участие в гранд-финале проекта «Экософия», который состоится в Нижнем Новгороде с 26 по 30 июля. Участники будут бороться за звание «эколидеров». Участники из Петербурга снимают документальные фильмы об экологии, занимаются раздельным сбором отходов, создают новые эколого-краеведческие маршруты. Также они занимаются разработкой образовательных проектов для молодежи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дудергофских высотах откроется обновленная экологическая тропа. Маршрут протяженностью около двух километров можно преодолеть за два часа. Как отметили в Смольном, в этом году по все территории памятника природы установили 20 новых стендов с информацией о местных представителях флоры и фауны.