В Петербурге кредиторы собираются продать имущество рыбного комбината для выплаты долгов в 4 млрд рублей

В Петербурге кредиторы собираются продать имущество рыбного комбината для выплаты долгов в 4 млрд рублей
Фото: Baltphoto

Предприятие имеет задолженности и перед своими сотрудниками. Оборудование находилось в залоге.

Кредиторы петербургского комбината «РОК-1» выставят на продажу его имущество для погашения задолженностей. Их общая сумма составляет порядка 4 млрд рублей. В 2022 году АО «Рыбообрабатывающий комбинат-1» обратился в Арбитражный суд Петербурга для признания банкротства.

По данным «Делового Петербурга», тогда долги предприятия перед поставщиками оценивались примерно в 1,5 млрд рублей, а перед сотрудниками – в 16,6 млн рублей. Недвижимость и оборудование находились в залоге. Теперь же кредиторы получили возможность полностью контролировать процесс погашения долга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что территорию завода имени Калинина застроят жильем. Специалисты считают, что территория активно развивается и участок находится в центре Северной столицы. Поэтому постройка жилой недвижимости – логичное решение.

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