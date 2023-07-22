Россиянам рассказали, как выгодно уйти в отпуск

Оказалось, дни можно рассчитать. Для этого используется бухгалтерская схема.

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов поделился с россиянами способами уйти в отпуск как можно выгоднее. Он раскрыл, по какой формуле бухгалтерия начисляет отпускные. Лучше всего уходить в отпуск в период с пятницы по воскресенье.

Как сообщает «Лента.ру», специалист пояснил, что примерный размер отпускных можно рассчитать по следующей формуле: следует разделить зарплату на 29,3 и умножить на количество дней отпуска. Юрист озвучил, что отпускные – это часть зарплаты, которая выплачивается заранее, и человек получит деньги после отпуска только за тот промежуток, который он провел на работе.

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